Чемпионат в Буковеле по преодолению препятствий с женщиной на шее

Первые дни весны отличились в Буковеле всеукраинским турниром мужчин. Участники преодолевали снежные сугробы и лед, держа женщину на шее, за спиной, и даже в коляске с сеном.

Мужчинам было важно преодолеть как можно быстрее полосу препятствий. Женщинам же – удержаться и не упасть.

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Мужчины доказали своим любимым, что они действительно сильная половина человечества, которая умеет и может осилить любые жизненные трудности. А организаторы надеются, что такие мероприятия останутся в памяти, как участников, так и болельщиков турнира.

Ранее Факты ICTV писали о том, что в Буковеле проходит фестиваль снежных скульптур.

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