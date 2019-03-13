Чемпионат в Буковеле по преодолению препятствий с женщиной на шее
Первые дни весны отличились в Буковеле всеукраинским турниром мужчин. Участники преодолевали снежные сугробы и лед, держа женщину на шее, за спиной, и даже в коляске с сеном.
Мужчинам было важно преодолеть как можно быстрее полосу препятствий. Женщинам же – удержаться и не упасть.
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Мужчины доказали своим любимым, что они действительно сильная половина человечества, которая умеет и может осилить любые жизненные трудности. А организаторы надеются, что такие мероприятия останутся в памяти, как участников, так и болельщиков турнира.
Ранее Факты ICTV писали о том, что в Буковеле проходит фестиваль снежных скульптур.
2019-03-13
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