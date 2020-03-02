Из-за глобального потепления к 2100 году 80% украинских земель угрожает засуха

Последствия глобального потепления в Украине ощущаются больше всего. По исследованиям экспертов средняя температура за последние 10 лет в Европе выросла на 0,4 градуса, а в Украине на 0,6. Среди основных причин – большое количество выбросов вуглексилого газа, малая лесистость территории, и небрежное отношение к природе.

Кроме этого, ученые увидели еще одну значительную проблему. Испарения водных ресурсов возросло почти вдвое, а это значит, что растения недополучают необходимое увлажнение. Аграрии юга уже жалуются, что без полива не могут вырастить хоть какие приличные урожаи. И не только юг уже страдает от засухи, агрохозяйства центральной Украины жалуются на нехватку влаги. Детали в сюжете Сергея Силина.

Напомним, впервые в истории температура в Антарктике поднялась выше 20 градусов.

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