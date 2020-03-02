Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Украина

Из-за глобального потепления к 2100 году 80% украинских земель угрожает засуха

Последствия глобального потепления в Украине ощущаются больше всего. По исследованиям экспертов средняя температура за последние 10 лет в Европе выросла на 0,4 градуса, а в Украине на 0,6. Среди основных причин – большое количество выбросов вуглексилого газа, малая лесистость территории, и небрежное отношение к природе.

Кроме этого, ученые увидели еще одну значительную проблему. Испарения водных ресурсов возросло почти вдвое, а это значит, что растения недополучают необходимое увлажнение. Аграрии юга уже жалуются, что без полива не могут вырастить хоть какие приличные урожаи. И не только юг уже страдает от засухи, агрохозяйства центральной Украины жалуются на нехватку влаги. Детали в сюжете Сергея Силина.

Напомним, впервые в истории температура в Антарктике поднялась выше 20 градусов.

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Верховную Раду призывают допустить новейшие СЗР на украинские поля
Верховную Раду призывают допустить новейшие СЗР на украинские поля
Впервые в истории: температура в Антарктике поднялась выше 20 градусов
Впервые в истории: температура в Антарктике поднялась выше 20 градусов
Заморозки в апреле и бабье лето в ноябре: прогноз погоды в Украине на 2020 год
Заморозки в апреле и бабье лето в ноябре: прогноз погоды в Украине на 2020 год
Озимые и яровые культуры под угрозой: как теплая зима повлияет на урожай
Озимые и яровые культуры под угрозой: как теплая зима повлияет на урожай
В Индонезии два острова ушли под воду из-за глобального потепления
В Индонезии два острова ушли под воду из-за глобального потепления
Грядка в бассейне. Как на Львовщине выращивают тепличную зелень
Грядка в бассейне. Как на Львовщине выращивают тепличную зелень
10-е годы были ужасными, но 20-е будут даже хуже – WP
10-е годы были ужасными, но 20-е будут даже хуже – WP
Ждут морозов: в Карпатах из-за теплой зимы не могут заснуть медведи
Ждут морозов: в Карпатах из-за теплой зимы не могут заснуть медведи

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка