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Из-за карантина украинцы переходят в онлайн — как приспособиться к жизни

Украинцы начали массово пользоваться онлайн-услугами, они покупают в интернете хозтовары, предметы гигиены и продукты. За последние две недели почти на 250% выросли продажи товаров для фитнеса, на 280% — товаров для творчества, на 156% — настольные игры. Пока скромнее статистика у ресторанов, но по словам рестораторов пока украинцы доедают ресурсы забитых до основания холодильников, а дальше они уже вспомнят, что можно вкусную готовую еду получить прямо под дверь.

На самом деле, не только еду можно заказывать из дома. Находясь на карантине, есть возможность получить и бесплатную юридическую консультацию. Офисы юридической помощи перешли в онлайн и на телефон. Они готовы предоставлять все юридические консультации по вопросам земли, бизнеса или трудового права. Детали в сюжете Оксаны Михайловой.

Напомним, в Киеве женщина с подозрением на коронавирус сбежала из больницы.

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