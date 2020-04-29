Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Украина

Из-за коронавируса онкобольные и люди с редкими болезнями остались без лекарств

Без лекарств и даже без возможности их вовремя завезти. Люди с онкологией и редкими заболеваниями пытаются достучаться до правительства, чтобы там вспомнили и об их проблемах. Ведь из-за карантина крайне проблематично доставить через границу дорогие препараты, которыми, например, онкобольных вводят в состояние ремиссии, чтобы сделать пересадку костного мозга.

К тому же Минздрав до сих пор не удосужился купить лекарства для таких пациентов по государственным программам, поскольку сейчас все силы брошены на борьбу с коронавирусом. В благотворительном фонде Таблеточки говорят, что государство медлит с жизненно необходимыми проектами. Не начата закупка лекарств для людей с онкологией и редкими заболеваниями. Подробнее в сюжете Ольги Чайко.

Напомним, онкобольные просят МИД позволить им выезд за границу для лечения.

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Лечение коронавируса в Украине: почему в протокол добавили гепарин
Лечение коронавируса в Украине: почему в протокол добавили гепарин
Под Кабмином предприниматели требуют снять карантин
Под Кабмином предприниматели требуют снять карантин
В ВСУ новый случай коронавируса — болеют уже 52 военных
В ВСУ новый случай коронавируса — болеют уже 52 военных
Число жертв коронавируса в США превысило потери страны во Вьетнамской войне
Число жертв коронавируса в США превысило потери страны во Вьетнамской войне
В Каховке больная Covid-19 женщина инфицировала целое предприятие
В Каховке больная Covid-19 женщина инфицировала целое предприятие
Впервые на Оскар допустят фильмы, не выходившие в прокат из-за карантина
Впервые на Оскар допустят фильмы, не выходившие в прокат из-за карантина
У меня нет коронавируса: Пенс отказался надевать маску в клинике
У меня нет коронавируса: Пенс отказался надевать маску в клинике
Словения ослабляет карантин: открываются музеи, галереи и библиотеки
Словения ослабляет карантин: открываются музеи, галереи и библиотеки

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка