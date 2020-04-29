Из-за коронавируса онкобольные и люди с редкими болезнями остались без лекарств

Без лекарств и даже без возможности их вовремя завезти. Люди с онкологией и редкими заболеваниями пытаются достучаться до правительства, чтобы там вспомнили и об их проблемах. Ведь из-за карантина крайне проблематично доставить через границу дорогие препараты, которыми, например, онкобольных вводят в состояние ремиссии, чтобы сделать пересадку костного мозга.

К тому же Минздрав до сих пор не удосужился купить лекарства для таких пациентов по государственным программам, поскольку сейчас все силы брошены на борьбу с коронавирусом. В благотворительном фонде Таблеточки говорят, что государство медлит с жизненно необходимыми проектами. Не начата закупка лекарств для людей с онкологией и редкими заболеваниями. Подробнее в сюжете Ольги Чайко.

Напомним, онкобольные просят МИД позволить им выезд за границу для лечения.

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