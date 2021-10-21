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Дмитро Кудрявцев |

Из-за новых вооружений: в НАТО готовятся к нападению РФ

Североатлантический Альянс готовит новый план защиты своих членов от военной агрессии со стороны Российской Федерации.

Конфиденциальную стратегию министры обороны стран-членов НАТО должны согласовать уже на ближайшей встрече в Брюсселе.

Документ направлен на подготовку к атакам в Балтийском и Черноморском регионах.

Кроме того, рассматриваются возможности нападения России в киберпространстве или из космоса.

В Альянсе убеждены, что утверждение плана необходимо, поскольку РФ постоянно разрабатывает новые системы вооружений и размещает войска у границ НАТО.

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Напомним, ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг резюмировал, что отношения между НАТО и Россией находятся в самом плохом состоянии со времен Холодной войны.

По его словам, в сложившейся ситуации вины Брюсселя нет, а ответственность несет исключительно Москва.

Столтенберг добавил, что Кремль обязан наладить диалог, в который Альянс готов вступить в любой момент.

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