Из-за вспышки коронавируса в Ровенской области заблокировано целое село

Из-за вспышки коронавируса в Ровенской области заблокировали все село. Все выезды из населенного пункта перекрыли правоохранители.

Местных не выпускают, а машины тех, кто хочет заехать или доставляет продукты — тщательно дезинфицируют. В Тынном вирус обнаружили только тогда, когда в районную больницу поступили экспресс-тесты.

Подробнее о ситуации смотрите в сюжете Екатерины Курбановой.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как люди на Луганщине придерживаются карантина и защищены ли военные.

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