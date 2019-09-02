Из-за урагана Дориан погиб 7-летний мальчик

Скорость ветра Дориана составляет почти 290 километров в час – это самый мощный ураган в Америке с 1980 года.

В четырех американских штатах, а именно: Джорджии, Флориде, Северной и Южной Каролине – объявили эвакуацию, но не все люди согласились на эвакуацию.

Мощный ветер выворачивает пальмы в разные стороны уже на Багамах. Там уже погиб семилетний мальчик, он утонул, когда семья попыталась перебраться в другой дом. Его сестра тоже пропал без вести.

Сейчас в зоне риска и жители штата Флорида. Именно туда движется разрушительная стихия. Люди с островов присылают видео-предупреждение.

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Вдоль побережья Флориды риск разрушений самый большой. В девяти округах началась обязательная эвакуация. Уехать должны более 800 тыс. жителей.

Президент США Дональд Трамп из-за урагана прервал европейское турне. Он убежден, разрушение превысит худшие прогнозы. Потому что наделать беды стихия может не в одном штате.

Завтра Дориан ожидают на берегах Соединенных Штатов. Штиль изменит тропический шторм. Стихия должна пройтись вдоль береговой линии, а дальше ослабнуть. Но на все 100% поведение урагана синоптики предусмотреть не могут.

К слову, как выглядит ураган Дориан – удивительное видео из космоса.

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