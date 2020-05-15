Из-за остановки блоков АЭС Украина может потерять тысячи работников и миллиардную прибыль

Скандал вокруг существенного сокращения производства атомной энергии в пользу более дорогой тепловой и зеленой набирает обороты. С просьбой не останавливать блоки АЭС и не сокращать ее генерацию обратилась к президенту, премьеру и парламенту община города Вараш. Это — город-спутник Ровенской атомной станции.

Практически в каждой семье там есть кто-то, кто работает на АЭС. Речь идет о почти 8 тыс. человек, которые теперь волнуются за свое будущее. А государство, по подсчетам ровенских атомщиков, потеряет более 3,5 млрд грн прибыли.

А еще государство потеряет часть ценных кадров, которые поедут искать лучшей судьбы за границу. Всего в государственном Энергоатоме 34 тыс. специалистов. Во всей частной возобновляемой энергетике — до тысячи. Но пока ни премьер-министр, ни руководитель Минэнерго так и не могут объяснить, почему Кабмин действует в угоду частному энергетическому монополисту. Подробности — в сюжете Оксаны Михайловой.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что 14 мая общая мощность атомных энергоблоков в Украине упала до исторического минимума в 6 780 МВт.

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