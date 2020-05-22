Очередь на прощание тянулась три часа: на Луганщине похоронили Сергея Губанова

На Луганщине простились с командиром батальона Луганск-1 Сергеем Губановым. Он погиб поздно вечером 20 мая во время спецоперации. Российские наемники взорвали мину на пути боевой патрульной машины. Спасти жизнь комбата медикам не удалось. Посмертно Сергея Губанова наградили званием Героя Украины. Накануне соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский.

Погибший комбат до российской агрессии возглавлял в Луганске Ленинский райотдел милиции. Однако летом 2014-го отказался сдать боевикам оружие, из-за чего оказался в подвале. Его пытали паяльником и выводили на расстрелы. Он смог убежать, впоследствии возглавил батальон спецназначения Луганск-1 и 6 лет подряд выполнял боевые задачи на передовой.

Очередь желающих отдать последний долг герою тянулась более трех часов. Проститься с Сергеем пришли побратимы, волонтеры и многие его знакомые. Также на Луганщину приехал и министр внутренних дел Арсен Аваков. У Сергея остались жена и больная мать.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что Аваков рассказал, как погиб комбат Губанов.

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