Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Украина / Общество

Очередь на прощание тянулась три часа: на Луганщине похоронили Сергея Губанова

На Луганщине простились с командиром батальона Луганск-1 Сергеем Губановым. Он погиб поздно вечером 20 мая во время спецоперации. Российские наемники взорвали мину на пути боевой патрульной машины. Спасти жизнь комбата медикам не удалось. Посмертно Сергея Губанова наградили званием Героя Украины. Накануне соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский.

Погибший комбат до российской агрессии возглавлял в Луганске Ленинский райотдел милиции. Однако летом 2014-го отказался сдать боевикам оружие, из-за чего оказался в подвале. Его пытали паяльником и выводили на расстрелы. Он смог убежать, впоследствии возглавил батальон спецназначения Луганск-1 и 6 лет подряд выполнял боевые задачи на передовой.

Очередь желающих отдать последний долг герою тянулась более трех часов. Проститься с Сергеем пришли побратимы, волонтеры и многие его знакомые. Также на Луганщину приехал и министр внутренних дел Арсен Аваков. У Сергея остались жена и больная мать.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что Аваков рассказал, как погиб комбат Губанов.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Враг на Донбассе стал более дерзким — не прячется и закидывает силы ВСУ ВОГами
Враг на Донбассе стал более дерзким — не прячется и закидывает силы ВСУ ВОГами
Люди и скот чудом уцелели! Враг на передовой в который раз обстрелял мирное население
Люди и скот чудом уцелели! Враг на передовой в который раз обстрелял мирное население
Подорвался на российской мине. Аваков рассказал, как погиб комбат Губанов
Подорвался на российской мине. Аваков рассказал, как погиб комбат Губанов
Трупы посреди двора. В Киеве ритуальное бюро владеет собственным моргом
Трупы посреди двора. В Киеве ритуальное бюро владеет собственным моргом
Работают и днем, и ночью: враг продолжает укреплять позиции на передовой
Работают и днем, и ночью: враг продолжает укреплять позиции на передовой
Дерзко подходят к позициям ВСУ: как украинские бойцы отгоняют врага на передовой
Дерзко подходят к позициям ВСУ: как украинские бойцы отгоняют врага на передовой
Зыбкое и обманчивое затишье: враг на передовой обустраивает свои позиции
Зыбкое и обманчивое затишье: враг на передовой обустраивает свои позиции
После ночных атак, стрельба не утихает и днем: бойцы ООС о ситуации на фронте
После ночных атак, стрельба не утихает и днем: бойцы ООС о ситуации на фронте

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка