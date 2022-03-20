Очередь грузовиков на десятки километров: как активисты в Польше блокируют фуры в РФ

Украинские активисты в Польше возобновили блокаду фур, которые, несмотря на санкции, втихаря грузят европейские товары и направляются в Беларусь и РФ.

Это уже вторая попытка достучаться до чиновников Евросоюза, чтобы те запретили торговлю со страной-агрессором.

Блокирование российских и белорусских грузовиков происходит у пункта пропуска Кукурики-Козловичи на границе Польши и Беларуси.

За день очередь грузовиков, которым не разрешают пересечь границу, достигла почти 40 километров. Путь им перекрывают сотни активистов.

В течение почти месяца, несмотря на санкции, грузовики везли для страны-агрессора товары со всей Европы. Украинцы уже пытались помешать подобным поставкам, но вмешалась польская полиция.

Накануне к украинским активистам присоединились и коллеги из Польши. В 40-километровой очереди уже скопились тысячи грузовиков.

Как отмечают активисты, заблокированные фуры в основном везут товары из Франции, Италии и Германии. Они призывают не молчать украинскую диаспору в этих странах.

– Если вы не хотите это сделать для себя, сделайте это для тех, кто сейчас сидит в подвалах в Мариуполе, в Изюме, в других городах. Для армии, которая сегодня воюет для нас с вами – призвали участники акции.

Люди принесли плакаты с требованиями к Евросоюзу прекратить торговлю с РФ и не быть спонсорами убийц детей и мирных жителей Украины.

– Дорогие европейские парламентарии, европейские лидеры, пока мы с вами здесь говорим, пока открыта эта граница, в Украине продолжают умирать люди, продолжают умирать дети. Поэтому мы, украинские женщины, обращаемся к вам: закройте, пожалуйста, границу. Это очень важно, ведь покажет всему миру, что эти санкции не напрасны, и вы действительно нас поддерживаете, — призвала участница акции протеста Ирина Земляна.

На акцию протеста Польша уже отреагировала. Слово – за остальными участниками Европейского Союза.

– Как результат этих протестов на границе этой блокады выступил премьер Польши и сказал, что он уже официально обращается к Европейской комиссии с требованием запретить торговлю между ЕС и РФ. Поэтому нужно дожимать, нужно дальше стоять так, как стоят фуры там, — рассказал участник акции Евгений Климакин.

Участники блокады уверяют, что акция бессрочна, пока Евросоюз не прекратит торговлю с убийцами.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.