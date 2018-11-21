Очередь исчезнет через 600 лет: почему армейцы не могут получить жилье

Игорь – боец ​​второй очереди мобилизации. После артиллерийской атаки русских на государственной границе Украины и выхода из котла, чудом выжил. Но теперь стал настоящей головной болью для чиновников Минобороны и города.

– У меня проживает 10 человек в 2-комнатной квартире. Стал на квартирную очередь, девятнадцатый по списку городского Совета. И уже стою 4 года, очередь ни на одного человека не сдвинулась, – говорит мужчина.

Однако движется очередь с генералами. Как вот с генерал-майором Виктором Назаровым. В прошлом году суд признал его виновным в гибели 49 десантников в районе Луганского аэропорта, не оценил ситуацию и отдал приказ перебрасывать подразделения самолетом Ил-76, который затем сбили боевики.

Но в Независимом антикоррупционном комитете по вопросам обороны сомневаются в прозрачности получения армейского жилья.

Сейчас ждут жилье – 47 тысяч военнослужащих. За 10 лет желанные метры получил лишь каждый 20-й армеец. С таким темпами очередь исчезнет через 600 лет.

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По подсчетам экспертов, чтобы обеспечить всю армию, которая стоит в очереди за жильем, нужно 54 миллиардов гривен. Это четверть от того, что планируют потратить на всю оборону 2019. Но и тот минимум, который выделяют на жилищную программу теперь, тратят по коррупционным схемам и завышенным ценам.

К слову, украинские селяне могут получить за паи десятки тысяч евро компенсации.

Опубликовано Ноябрь, 21 в 16:44



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