Очередь исчезнет через 600 лет: почему армейцы не могут получить жилье

Игорь – боец ​​второй очереди мобилизации. После артиллерийской атаки русских на государственной границе Украины и выхода из котла, чудом выжил. Но теперь стал настоящей головной болью для чиновников Минобороны и города.

– У меня проживает 10 человек в 2-комнатной квартире. Стал на квартирную очередь, девятнадцатый по списку городского Совета. И уже стою 4 года, очередь ни на одного человека не сдвинулась, – говорит мужчина.

Однако движется очередь с генералами. Как вот с генерал-майором Виктором Назаровым. В прошлом году суд признал его виновным в гибели 49 десантников в районе Луганского аэропорта, не оценил ситуацию и отдал приказ перебрасывать подразделения самолетом Ил-76, который затем сбили боевики.

Но в Независимом антикоррупционном комитете по вопросам обороны сомневаются в прозрачности получения армейского жилья.

Сейчас ждут жилье – 47 тысяч военнослужащих. За 10 лет желанные метры получил лишь каждый 20-й армеец. С таким темпами очередь исчезнет через 600 лет.

СмотритеДома учатся второй месяц: на Волыни родители не пускают детей в аварийную школу

По подсчетам экспертов, чтобы обеспечить всю армию, которая стоит в очереди за жильем, нужно 54 миллиардов гривен. Это четверть от того, что планируют потратить на всю оборону 2019. Но и тот минимум, который выделяют на жилищную программу теперь, тратят по коррупционным схемам и завышенным ценам.

К слову, украинские селяне могут получить за паи десятки тысяч евро компенсации.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Простые материалы и энергосбережение: как Польша решает проблемы с жильем
Житло в Амстердамі
Жизнь в Амстердаме: как купить жилье и цены
Вопрос 3-4-х лет. Когда в Украине начнут сносить хрущевки
Купил общежитие вместе с людьми – черные схемы с недвижимостью во Львове
Батьки подали в суд на 30-річного сина
30-летний сын не захотел съезжать от родителей – они подали в суд
Купить квартиру в Украине: когда будут самые низкие цены (ИНФОГРАФИКА)
Квартира за полцены: программы Доступное жилье и Молодежное кредитование (ИНФОГРАФИКА)
Погроми
Даже двери стиральной машины выломали. Как ломают арендованные квартиры

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка