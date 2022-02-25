Очередная ложь Кремля: Путин сделал циничное обращение к ВСУ

Президент государства-агрессора РФ Владимир Путин, не перестающий убивать и гнать своих солдат на верную смерть, убивает украинцев, разрушает наши города и села и вероломно захватывает Украину, сделал очередное циничное и пренебрежительное заявление.

Он призвал украинских военных “брать власть в свои руки”, чтобы свергнуть нынешнюю власть.

Российские пропагандисты и Путин стремятся показать вымышленную реальность, где украинцы вроде как радушно встречают российских оккупантов.

Путин же не говорит, что вся Украина объединилась в борьбе с Кремлем и захватчиками. Президент РФ придумал, что российские войска ведут бои не с вооруженными силами Украины, а вроде бы с отрядами националистов.

Весь мир осуждает российскую агрессию и призывает главу Кремля Владимира Путина к миру. Люди многих стран вышли на протесты с сине-желтыми флагами, чтобы выразить поддержку Украине.

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