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Очереди к парикмахерам и пикники. Ослабление карантина во Франции

Франция готовится к следующему этапу ослабления карантина. Уже со 2 июня наконец на полную откроются рестораны. Также в зависимости от ситуации с коронавирусом будут рассматривать перспективы на туристический сезон.

Ну а пока французы наслаждаются парками, летними террасами и салонами красоты. Медицинские маски остались обязательными в общественных местах. Однако этим уже многие пренебрегают.

Больше всего от первого этапа выхода из карантина французы ждали открытия школ, парков и парикмахерских. Поэтому в первую неделю попасть на стрижку было практически невозможно.

Напомним, 18 мая во Франции возобновили занятия в ряде школ. Около 4 тыс. учебных заведений, находящихся в так называемой зеленой зоне, где зафиксировано меньше всего случаев коронавируса, открыли для занятий 150 тыс. учеников шестых и пятых классов. Однако посещение школы разрешается только при наличии маски.

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