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Очереди к стоматологам и парикмахерам: Европа начинает отменять карантин

Количество новых случаев заражения коронавирусом в мире понемногу спадает. За 27 апреля обнаружили на 5 тыс. больных меньше, чем 26 апреля. Общее количество заражений уже превысило 3 млн. Умерли почти 212 тыс. человек, вылечились — около миллиона. Многие страны начинают ослаблять карантин.

Австралия накануне официально начала открывать пляжи для посетителей. В частности, всемирно известный среди серфингистов Бонди-Бич в Сиднее. Любители волн начали заполнять его просто на рассвете.

В Швейцарии накануне заработали парикмахерские, стоматологические кабинеты и садовые центры. Теперь там целые очереди на стрижку и к дантисту.

Поэтапную отмену ограничений начала Грузия. Там теперь снова ездят такси и частные легковые автомобили, заработали сельскохозяйственные рынки. Подробнее в сюжете Оксаны Лотоцкой.

Напомним, президент Египта Абдул Фаттах Ас-Сиси продлил чрезвычайное положение в стране еще на три месяца.

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