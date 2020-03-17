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Факты / Видео / Украина / Общество

Очереди курьеров и персонал в отпусках: работа ресторанов и кафе во время карантина

С 17 марта заведения общественного питания на замке. Но чтобы не потерять клиентов, кафе и рестораны могут перейти на дистанционный режим работы. То есть, вы заказываете блюдо — вам готовят — вы приходите и забираете. Или вам доставляют домой.

В самой сети заведений быстрого питания, несмотря на карантин, заказов хватает. И хотя внутри посидеть не удастся — сервис для водителей работает. Возле экспресс-окошек теперь очереди курьеров.

Подробнее смотрите в сюжете Константина Мельникова.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как проходит карантин в Киеве.

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