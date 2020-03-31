Очереди на тестирование растут каждый день — когда пандемия коронавируса пойдет на спад

На самом деле умерших от коронавируса, в частности в Ухане, может быть не 2,5 тыс., а в 17 раз больше — 42 тыс. В частности, об этом свидетельствуют местные жители. Заявляют, что эпидемия началась еще в сентябре и многие люди просто не получали медицинской помощи и умирали дома. Ежедневно родственникам выдавали и до сих пор продолжают выдавать по 500 урн с прахом умерших.

Но пока доказать это сложно, потому что Китай тщательно скрывает информацию. Об этом свидетельствует значительно большее количество смертей в мире. В общем, от Covid-19 умерло уже 38 тыс. человек, в Европе — 26 тыс., 19 тыс. из них в Италии и Испании.

Похоже, что человечество очень недооценило угрозу коронавируса. О ситуации в мире — в репортаже Натальи Луценко.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что США выделили $2 трлн малообеспеченным людям на карантин.

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