Очереди на транспорт и никакого наплыва в ТРЦ: как Киев выходит из локдауна

Начиная с 1 мая, в Киеве прекратили действие карантина. После локдауна столица возвращается к прежнему ритму жизни.

Появились привычные очереди на общественный транспорт, особенно в спальных районах. На полную заработали рестораны, кафе, ТРЦ и спортзалы.

Уже пятый день в Киеве общественным транспортом можно пользоваться без спецпропусков.

Однако в первый рабочий день после пасхальных выходных пассажиры столичного метрополитена заметного увеличения пассажиропотока не заметили.

— В начале локдауна, когда ввели спецпропуска, количество людей сильно отличалась, но через неделю этого уже не было.

Аналогичная ситуация и в столичных ТРЦ: безумного наплыва посетителей за первые майские дни владельцы магазинов еще не почувствовали.

Начиная с 5 мая, выходят из дистанционного режима обучения столичные школьники.

В КГГА уже анонсировали возвращение школьного питания, а также ослабление масочного режима. В то же время температурный скрининг как учеников, так и учителей остается.

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