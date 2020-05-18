Очереди на остановках и переполненные детские площадки — как Киев выходит из карантина

Киев оживает, но постепенно. В одной из самых известных сетей — закрыто. Внутри идет ремонт, а о планах предприниматели не рассказывают. Закрыты палатки, где раньше варили кофе.

Бизнес выживает как может, — говорят в крымско-татарском кафе в центре столицы. За время карантина там пришлось сократить две трети персонала, так заказов в пять раз, если не в десять меньше, чем раньше. Кому-то из работников предложили стать курьером. И взяли в аренду электрокар.

Сейчас заведение уже имеет долг за аренду, — говорит его владелец. Помощи от государства он не ждет, потому что переселенцы, как правило, имеют не лучшую кредитную историю. Поэтому пока собрал все документы для открытия летней террасы. Подробнее о том, как оживает Киев, смотрите в сюжете Ольги Чайко.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как будут работать кинотеатры, магазины и банки.

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