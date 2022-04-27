Очереди из авто на еврономерах: изменились ли правила пересечения границы

На украинско-польской границе — очереди из автомобилей на еврономерах, массово ввозимых украинцами. Сейчас можно не платить за них ни пошлины, ни большинства других налогов, кроме пенсионного и военного сборов.

Закон о налоговом упрощении для импорта был принят на период военного положения. Благодаря “нулевой” растаможке украинцы экономят не менее 30% от стоимости авто. Поэтому и везут сейчас автомобили в Украину все кому не лень. Многие — перекупщики, и именно из-за них в очередях стоит и гуманитарка, и автомобили для военных, ради которых этот закон и принимался.

Изменились ли правила пересечения границы – далее в материале.

Очереди не менее 12 километров — такую ​​картину можно было наблюдать в эти выходные. Все эти автомобили везут в Украину под нулевую растаможку — самостоятельно и автовозами. Вместе с ними в очередях вынуждены стоять волонтеры с гумпомощью.

Законодательство ЕС не позволяет создавать отдельные коридоры для таких перевозчиков, поэтому проблему решили с украинской стороны. С понедельника автомобили, ввозимые для личных нужд, оформляются только на определенных пунктах пропуска. Соответствующую информацию в соцсетях разместил замминистра инфраструктуры Мустафа Найем.

На участке польской границы: Угринов, Грушев, Смольница, Устилуг;

На участке словацкой границы пункт пропуска М. Березный;

На участке венгерской границы: пункты пропуска Давинково, Косино.

Среди перечня пункта пропуска Медика – Шегини, где были очереди, нет. Но и сюда едут все. Большинство — машины на иностранных номерах, кое-кто стоит в очереди уже больше суток.

Волонтер Богдана машину для украинских военных перегоняет из Германии. В длиннющей очереди таких, как она, максимум пятеро. Остальные – преимущественно перекупщики. Женщина возмущается – авто ждут на фронте. При этом, как ни просила, никто в очереди не уступает.

Среди тех, кто перевозит автомобили, немало женщин. Все наотрез отказываются говорить на камеру. И упрямо твердят – везут не на продажу, а для себя.

Оформление одного автомобиля в среднем занимает около часа. С 5 апреля, когда закон об отмене пошлины на импортные товары, куда входят и автомобили, вступил в силу – в Украину ввезли более 14 тыс. автомобилей. Многие — элитные, на которых зарабатывают дельцы.

Верховная Рада уже в скором времени планирует отменить бесплатную растаможку авто. Правда, машин для военных нужд изменения не будут касаться.

Сами же волонтеры говорят — было бы хорошо, если бы создали коридоры для завоза гуманитарно-волонтерской помощи, потому что время играет большую роль.

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