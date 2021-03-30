Очереди из скорых, больные лежат в коридорах: на Киевщине переполнены больницы

В Киевской области заполненность больниц достигла 89%. Пациентам критически не хватает коек, больных кладут прямо в коридорах, а кареты скорой стоят в очередях.

Из-за этого местные власти срочно перепрофилирует другие поликлиники. Из 29 медучреждений Киевской области, 10 — теперь занимаются исключительно коронавирусными пациентами.

Хотели перепрофилировать и Киевскую областную психоневрологическую больницу №2 в Ворзеле, но пациенты и активисты не пустили комиссию внутрь.

— Речь шла о выделении отдельных отделений, одного — двух. Для этого необходимо было рассмотреть, кого из пациентов можно перевести в Глеваху, — уверяет глава департамента здравоохранения КОДА Елена Ефименко.

Активисты утверждают, что больница не пригодна к приему коронавирусных пациентов, в ней не хватает кислорода, аппаратов ИВЛ, мониторов для пациентов и медиков, которые согласиться работать с Covid-19.

Но больше всего медиков беспокоит судьба пациентов больницы, которых там почти 300 человек. Среди них есть и социально незащищенные слои населения, которые могут оказаться на улице.

По словам представительницы киевской областной администрации, после перепрофилирования больница могла бы получить дополнительное финансирование.

Для этого надо было бы заключить договор с НСЗУ, но персонал говорит, что нет никаких гарантий, что больницу переобустроят под ковидную.

Они боятся, что заведение просто захватить, ведь по неофициальной информации, на этой территории хотят построить другой медицинский кластер.

Главный врач утверждает, что больница готова предоставить дополнительное помещение, где могли бы разместить 200 коек. Но по неизвестным причинам, облгосадминистрация этот вариант не рассматривала.

По обновленной информации Минздрава, Киевская область и столица находятся в красной зоне адаптивного карантина.

В нее также вошли Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черновицкая и Черниговская области.

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