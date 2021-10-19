Красная зона в регионах: коек и кислорода не хватает, ситуация критическая

Как прошел первый день пребывания в красной зоне эпидемической безопасности в регионах, которые в нее попали, узнавали журналисты Фактов ICTV.

Одесская область

Первый день локдауна в Одессе прошел почти без нарушений. Разве что полицейские оштрафовали несколько магазинов за несоблюдение эпидемических требований. Впрочем, общественный транспорт, который должен перевозить жителей красной зоны, контролировать еще не начали.

Маршрутки города переполнены, защитные маски надевают единицы. В опорных больницах области заполнено 80% коек. В самой Одессе ситуация еще хуже.

— В Черноморске развернут специальный госпиталь для больных коронавирусом. Туда же отправляют и жителей Одессы, — рассказала директор департамента здравоохранения Одесской облгосадминистрации Наталья Одарий-Захарьева,

За первую половину понедельника,18 октября, волонтеры Корпорации монстров выдали родственникам больных одесситов 30 концентраторов. Эти люди после выписки еще долго будут нуждаться в кислороде.

— У мужа было поражено почти 90% легких. Мы долго ждали, когда нас примут в больницу, потому что дома оставлять мужа было нельзя, — рассказала Фактам ICTV жительница Одессы Ольга.

Днепропетровская область

На Днепропетровщине, по результатам заседания специальной комиссии по чрезвычайным ситуациям, было решено открыть в Днепре и Кривом Роге пять новых госпитальных баз — это более 600 дополнительных койко-мест.

— В области сейчас около 5 тыс. коек, выделенных под Covid-19 в 27 лечебных учреждениях. Однако ситуация близка к критической. Десять больниц почти стопроцентно загружены больными, — рассказал заместитель председателя Днепропетровской облгосадминистрации Владимир Орлов.

В реанимации областной клинической больницы имени И. И. Мечникова людей втрое больше нормы.

— Каждый день ставим в палаты новые и новые дополнительные койки. В реанимации ситуация вообще ужасная. Ежесуточно расходуем по 2,5-3 тыс. тонн кислорода. Это уже стало нормой, — говорит генеральный директор ОКБ им. И. И. Мечникова Сергей Рыженко.

Донецкая область

В Донецкой области после объявления красной зоны эпидемической опасности жители массово ринулись на вакцинацию. В Мариуполе в четырех центрах выстроились огромные очереди. Люди говорят, что пришли на прививку, потому что боятся потерять заработок.

— Сказали, что вышло специальное постановление, что за невакцинацию будут наказывать. Поэтому я закрыла свой магазин и приехала сюда, — рассказывает женщина из очереди.

Львов

Аналогичные очереди на прививки наблюдаются и во Львове. Здесь вообще из-за большого количества желающих получить инъекцию время работы центров вакцинации продлили до шести часов вечера, а в поликлиниках — до восьми.

— Теперь можно будет вакцинироваться в две смены с 10.00 до 14.00 и с 15.00 до 18.00. В городских поликлиниках медики работают фактически в три смены — с 9.00 утра до 20.00, — говорит директор департамента Администрация городского головы Евгений Бойко.

Харьков

В Харькове для лечения пациентов с коронавирусом выделят еще три городские больницы, это дополнительно 300 мест. Однако лишь в одной из них имеется потоковый кислород, остальные кровати снабжены кислородными концентраторами.

Волынь

На Волыни зафиксирована вспышка коронавирусной болезни в областной психиатрической больнице. Там экстренно развернули специальное отделение. Вирус обнаружили у почти 40 пациентов.

В целом ситуация в области с заболеваемостью Covid-19 близка к критической. Столько тяжелых больных не фиксировали с начала пандемии. Но несмотря ни на что, люди продолжают игнорировать маски, социальную дистанцию и элементарные правила карантинного режима.

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