Красные линии в Париже. Чем может закончиться нормандская встреча

В Париже готовятся к одной из самых ожидаемых встреч на высоком уровне, в центре которой наша страна. Лидеры Украины, Германии, Франции и России должны встретиться в нормандском формате после трехлетнего перерыва.

Они будут говорить о будущем Донбасса, могут коснуться и газовых вопросов. В Офисе президента уверяют, что готовы к любым поворотам. Франция и Германия, с самого начала агрессии помогают Украине повлиять на Россию, которая оккупировала наши территории.

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До сих пор наиболее плодотворной считалась встреча в Минске в феврале 2015 года. Тогда удалось прописать Минские договоренности, которые несколько снизили интенсивность обстрелов и позволяют миру укрощать Россию по крайней мере за счет санкций.

Для Эманюэля Макрона и Владимира Зеленского встреча в таком формате – впервые. Основной вопрос – это мир в Донбассе. Минимум, Украина хочет добиться освобождения заложников и прекращения огня. Не исключен и вопрос газа. К любому повороту, говорят в Офисе Президента, они готовы.

Владимиру Зеленскому Кремль с августа вставляет палки в колеса. Киев был вынужден развести войска в Станице-Луганской, Золотом и Петровском, а еще, пойти на так называемую Формулу Штайнмайера.

За ней Украина должна провести местные выборы на неподконтрольных территориях. Однако, под наблюдением ОБСЕ и по украинскому законодательству.

Официальный Киев уверяет, что красных линий на переговорах не переступит. Уступки возможны, только если Россия полностью заберет войска, мы будем контролировать границу, а в будущих выборах смогут, без угрозы для жизни, принять участие проукраинские политики.

Напомним, двусторонняя встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина состоится после завершения переговоров в нормандском формате.

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