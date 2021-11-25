Красные туфли на площади: украинцы присоединились к акции 16 дней против насилия

25 ноября по всему миру стартовала кампания 16 дней против насилия. Эта инициатива проводится ежегодно, чтобы привлечь внимание общества к насилию в семьях, жесткому обращению с детьми и защите прав женщин.

В мире проводятся различные флешмобы и акции, к которым присоединились и в Украине.

В Донецкой области активисты вышли с оранжевыми зонтиками. А в Черкасской области женщины на центральную площадь принесли красные туфельки.

Вооружившись такими аксессуарами гардероба, они вышли на центральные улицы городов, чтобы привлечь внимание общества к гендерному неравенству, домашнему насилию и призывать бороться с такими явлениями.

– Это уничтожает чувство внутреннего достоинства женщины, внутреннее чувство достоинства любого человека. Но с этим нужно бороться. Потому что проблема довольно частая и замалчивающая, я бы даже сказала, — рассказала Александра Лунгу, курсантка 306 взвода Донецкого государственного университета внутренних дел.

Во время пандемии проблема насилия в Украине обострилась. Удаленная работа, дистанционное обучение и экономические неурядицы спровоцировали новую волну таких преступлений. Женщины страдают от физического, морального и экономического насилия.

— За десять месяцев этого года полиция получила более 267 тыс. заявлений и сообщений о совершении домашнего насилия. Это на 53% больше, чем в прошлом году за 10 месяцев, — рассказала Екатерина Павличенко – заместитель министра внутренних дел Украины.

Часто обиды и пинки остаются за закрытыми дверями. Кто-то боится потерять мужчину, а кто-то переживает, чтобы ребенок не рос без отца. Но о жестоком обращении не стоит молчать и искать оправдания агрессору, уверяют активисты.

По неофициальным данным, в среднем ежегодно в Украине жертвами насилия становятся 1 млн женщин, а 3 млн детей – свидетелями.

С 25 ноября в Украине заработает специальное мобильное приложение, благодаря которому одним щелчком жертва сможет быстро вызвать на помощь полицию. А этим летом депутаты ужесточили ответственность за домашнее насилие. За это теперь можно сесть за решетку на два года.

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