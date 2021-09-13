Чешская полиция раскрыла подробности задержания россиянина Франчетти

Россиянина Александра Франчетти, который принимал активное участие в оккупации Крыма, задержали в Чехии. Правоохранители провели операцию по международному ордеру на арест, выданному по запросу Украины.

Детали задержания боевика раскрыли представители Чешской полиции. Они сообщили, что специальной ловушки ему не готовили. Во время паспортного контроля чешские правоохранители обнаружили, что Александр Франчетти разыскивается украинскими коллегами. Где именно сейчас находится россиянин, не сообщили.

— Вчера на основе международного ордера на арест в аэропорту Вацлава Гавела мы арестовали гражданина Российской Федерации. Работают полиция, прокуратура и суды. Результатом этого производства будет решение о дальнейшей судьбе этого человека, — рассказал Ондржей Моравчик — спикер полиции Чешской республики.

В Чехии россиянин еще с 90-х годов и имеет право на постоянное проживание. Работал Франчетти фитнес-тренером в одном из спортивных залов в Праге.

Это подтвердил владелец заведения, однако сообщил, что последний раз видел Франчетти в 2016 году. Также на нем было зарегистрировано две компании в Чехии. Сейчас они, согласно чешскому реестру, ликвидированы, однако по этим адресам расположен жилой дом, где на домофоне еще осталась фамилия россиянина.

В украинском МИД и Офисе прокурора уже подтвердили информацию о том, что на Франчетти с 2020-го был выдан международный ордер на арест по ст. 260 УК — участие в не предусмотренных законом вооруженных формированиях, которыми были Самооборона Севастополя, а затем Северный ветер. На украинский полуостров Франчетти приехал в 2014 и в результате был награжден медалью за “возвращение Крыма”.

В чешских СМИ пишут, что Фрачетти могут выдать Украине уже 13 сентября, но пока ни одна из сторон этого не подтвердила.

Когда же россиянина могут передать Украине, пока неизвестно. По словам чешских правоохранителей, это может случиться после решения суда.

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