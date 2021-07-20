Четвертая волна: штамм Дельта продолжает активно распространяться в мире

Несмотря на активную вакцинацию, в мире распространяется штамм коронавируса Дельта. Во Франции, Италии и Великобритании число заболевших начало резко расти.

Однако Европа пытается как можно быстрее обрести коллективный иммунитет. Поэтому вакцинация от коронавируса продолжается.

Во Франции заявили, что страну накрыла четвертая волна эпидемии. За неделю количество случаев заражений выросло вдвое, ежедневно регистрируют около 100 тыс. новых заражений, 80% из них — штамм Дельта. В стране готовятся к ужесточению ограничений.

— Мы столкнулись с четвертой волной вируса. Пока уровень заражений невысок, но динамика свидетельствует, что эпидемия все еще угрожающая. Новая волна круче и быстрее предыдущих. Поэтому нужно сделать все, чтобы не дать этой волне стать еще более губительной, — отметил официальный представитель правительства Габриэль Аттал.

В Италии до конца сентября хотят вакцинировать от коронавируса 80% взрослого населения.

По данным Минздрава Испании, в стране уже полностью вакцинировали половину населения страны. Но новых заражений 19 июля обнаружили вдвое больше, чем неделю назад — с 16 июля более 61,5 тыс. На прошлой неделе количество госпитализаций с Covid-19 выросло более чем на 60%. Пациентов, нуждающихся в интенсивной терапии, больше на 40%.

В части Великобритании (Англии) накануне сняли почти все карантинные ограничения. Сейчас в пабы и другие развлекательные заведения пускают неограниченное количество людей, у которых есть сертификат о прививке от Covid-19.

В то же время в целом в стране фиксируют рекордный уровень заражений – ежедневно примерно 50 тыс. новых случаев. 60% тех, кто попадает в госпиталь – не привиты. Поэтому власти призвали британцев быть осмотрительными после отмены ограничений.

Премьер Борис Джонсон также предупредил, что с конца сентября на массовые мероприятия будут пускать лишь полностью вакцинированных, чтобы избежать новой волны пандемии.

По состоянию на 20 июля в Украине за сутки зафиксировали 598 новых случаев коронавируса. За последние 24 часа умерло 25 человек, а выздороветь удалось 540 украинцам.

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