Грозит ли Украине бензиновый кризис из-за ухудшения отношений с Беларусью

Из-за ухудшения отношений с Беларусью Украине не грозит бензиновый кризис. Другие производители нефтепродуктов готовы в течение 10 дней увеличить импорт сырья.

Такое заявление они сделали на специальном совещании в Министерстве энергетики.

Также в ближайшее время в парламенте появится законопроект, который обяжет государство делать определенные запасы нефтепродуктов и сжиженного газа. В прошлом году в Украину из-за границы завезли более 1 млн тонн различных видов бензина, из которых две трети — из Беларуси. На этой неделе там заявили, что сокращают поставки в нашу страну. В частности, 95-го бензина.

Украинский рынок топлива весь май был в стрессе — сначала правительство вручную регулирует цены на бензин, а потом обиженная за критику Лукашенко Беларусь пригрозила остановить поставки 95-го бензина на украинский рынок. Это половина украинских нужд. Впоследствии соседи опровергли — поставки не прекращают, а сокращают на месяц.

Это произошло из-за ремонта на белорусском нефтеперерабатывающем предприятии, откуда в Украину везут бензин.

При этом дизель и бензин А-92 будут поставлять без изменений. В Белорусской нефтяной компании уверяют, что здесь никакой политики. Украина для них важна ввиду получаемой прибыли.

Но сейчас напряженная ситуация в самой Беларуси. Из-за американских санкций в отношении белорусского НПЗ Нафтан, который обеспечивает топливом всю страну, российские компании испугались и прекратили поставлять туда нефть. Завод остановился. Чтобы не было дефицита для своих — белорусы начали сокращать экспорт.

Украинские сети АЗС сработали оперативно.

— Мы выкупили все горючее в Литве. Знаю, что уже подписаны контракты на партии через море, а также заявили о наращивании мощностей Кременчугского нефтеперерабатывающего завода, — сообщил директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн.

Но Украина очень зависит от импорта. Где-то по 30% нам поставляют Беларусь и Россия. Лишь 20% — это отечественное производство. Остальное — Литва и поставки через море понемногу из разных стран. У нас 80% импортного дизеля и газа, половина — бензина.

Но Украина может сама себя обеспечивать горючим. Правда, из шести НПЗ, которые есть в Украине, сейчас работает только Кременчугский и газоперерабатывающий завод Шебелинский. При этом один Кременчугский завод может покрыть потребность Украины в бензине.

— У нас есть очень мощный Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, который сейчас загружен всего на 30%. У нас есть куча портов морских, которые могут переваливать и нефть, и нефтепродукты в неограниченном количестве. Зачем нам постоянно оглядываться на Москву и на Минск? — отметил Куюн.

Но здесь вопрос к бизнесу — белорусский бензин оптом выходит дешевле, чем отечественный. И нашим АЗС выгоднее его покупать. В правительстве говорят, что если встанет вопрос сокращения импорта — готовы снизить для украинских НПЗ налоги, чтобы выровнять цены.

— Акцизная политика, уравнение цены — это та идея, которая всегда как козырь в рукаве, опять же, будем смотреть на развитие ситуации, потому что это очень тонкое решение, — сообщил заместитель министра развития экономики Украины Тарас Качка.

Зато в Ассоциации операторов рынка отмечают, что потребность в газе и дизеле не может быть покрыта отечественными производителями.

— По сжиженному газу мы максимально импортозависимы, поскольку сама технология этого вида горючего не позволяет нарастить такие значительные объемы даже в долгосрочной перспективе. Покупать топливо нужно там, где лучше качество, цена, — заявила президент Нефтегазовой ассоциации Украины Неля Привалова.

Что касается цен на бензин А-95, то в июне они не вырастут, ведь до сих пор действует государственное регулирование рынка горючего.

Госрегулирование цен на бензин

В мае правительство ввело на период карантина госрегулирование цен на бензин и дизель.

Предельные границы торговой надбавки к средней цене дизтоплива не должны превышать 7 грн/литр, а бензина — 5 грн.

Ограничения распространяются только на бензин марок АИ-92 и АИ-95.

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