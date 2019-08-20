Четкая схема оценки и требования для покупателей: что будет предусматривать запуск рынка земли

То, на что десятилетиями не могли решиться в Украине, уже со следующего года может стать реальностью – команда Владимира Зеленского обещает запустить рынок земли. В Минагрополитики убеждены: от полноценного рынка с прозрачными и честными правилами выиграют все – и сами владельцы паев, и фермеры, и государство.

Всего в нашем государстве более 40 млн га сельскохозяйственной земли. 30 из них – частные и принадлежат пайщикам, 10 млн – государству – это угодья госпредприятий, Академии Наук, министерств и ведомств.

Формально у нас разрешена аренда. Владельцы паев сдают свои наделы фермерам или агрохолдингам, за что получают деньги. Правда, у нас они мизерные – в среднем $50 за га, что в пять раз меньше, чем в Европе. Иногда предприниматели платят людям натурой – зерном, мукой, сахаром или маслом. Селяне, конечно, и этому рады.

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Но продавать землю пока боятся. Мол, придут иностранцы и все заберут. Специалисты отмечают: все тщательно пропишут, так как земля должна оставаться в собственности украинцев. Сколько давать в одни руки – пока думают. Один из вариантов, чтобы в пределах одной общины, района или области агропредприятие не могло владеть более чем 1/3 угодий. Это должно помешать монополизации.

О конкретной стоимости одного гектара пока не говорят, но обещают разработать четкую схему оценки. Главным требованием для тех, кто будет покупать землю, будет ее обязательная обработка и использование именно для сельского хозяйства. От возможной продажи ожидают прежде всего мощного притока инвестиций, и не только в АПК.

Открытие свободной продажи сельхозземель не означает, что в Украину сразу же хлынут огромные инвестиции из Китая или Аравийского полуострова, но по предварительным расчетам ежегодно дополнительно $5 млрд вполне могут поступать, – считают специалисты. Причем рынок не отменяет аренды. Правда, пока никто не скажет какая модель будет существовать в Украине. Над революционным законом активно работают.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что Юлия Тимошенко сравнила открытие рынка земли с ваучерной приватизацией.

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