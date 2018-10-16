Почему возле оккупированных территорий смотрят росТВ вместо украинского

Переход на цифровое вещание вызвал настоящий вакуум украинских программ на Юге и Востоке страны. Более того там начали активно смотреть российский продукт. Вопрос не в том, что люди не смогли приобрести устройства приема сигнала. Т-2 есть у многих, а вот посмотреть отечественные программы невозможно – очень слабый сигнал и вместо качественной картинки на экране квадраты.

Перестали видеть украинские каналы жители поселков, граничащие с Донецкой областью, еще в 2014-м. Тогда, с началом российской оккупации украинских территорий, кремлевские захватчики усиливали мощность ретрансляторов – собственных пропагандистских каналов. В некоторых домах вообще ловят только российские и телеканалы так называемой «ДНР».

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Проблема с качественным покрытием цифрового телевидения актуальна и для южных районов Запорожской области. С переходом на Т-2, жители, например, Приморского и Приазовского районов начали принимать программы, транслируемые с территории временно оккупированного Крыма.

В Нацсовете уверяют: уже на следующей неделе запланированы переговоры с компанией-разработчиком национальной цифровой телесети по решению ситуации и улучшения качества ретрансляции украинских телеканалов.

К слову, Факты ICTV сообщали, что делегация Украины в ПАСЕ спела гимн во время включения РосТВ.

Опубликовано Октябрь, 16 в 11:27



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