Почему эвакуированных из Китая везут в Новые Санжары – объяснение Минздрава

В Минздраве объяснили, почему выбрали медучреждение в Новых Санжарах. Министр Зоряна Скалецкая подчеркнула, что тамошние условия лучше всего подходят для изоляции эвакуированных. При этом отметила, что людей обследовали и они здоровы. Но для еще большей надежности их продержат отдельно две недели. Поэтому украинцам бояться абсолютно нечего.

Пищу нашим соотечественникам и иностранцам не будут готовить на кухне заведения, а будут привозить из другого места, задействовать местный персонал не планируют. За здоровьем эвакуированных будут следить два врача и медсестра с экстренной медицины катастроф, находящихся с ними еще с самолета. Подробности в репортаже Елены Астаховой.

Напомним, премьер-министр Украины Алексей Гончарук вылетел в Новые Санжары, где будут находиться эвакуированные граждане из Китая на обсервации.

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