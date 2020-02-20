Почему эвакуированных из Китая везут в Новые Санжары – объяснение Минздрава
В Минздраве объяснили, почему выбрали медучреждение в Новых Санжарах. Министр Зоряна Скалецкая подчеркнула, что тамошние условия лучше всего подходят для изоляции эвакуированных. При этом отметила, что людей обследовали и они здоровы. Но для еще большей надежности их продержат отдельно две недели. Поэтому украинцам бояться абсолютно нечего.
Пищу нашим соотечественникам и иностранцам не будут готовить на кухне заведения, а будут привозить из другого места, задействовать местный персонал не планируют. За здоровьем эвакуированных будут следить два врача и медсестра с экстренной медицины катастроф, находящихся с ними еще с самолета. Подробности в репортаже Елены Астаховой.
Напомним, премьер-министр Украины Алексей Гончарук вылетел в Новые Санжары, где будут находиться эвакуированные граждане из Китая на обсервации.