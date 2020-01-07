Почему Крюковский завод, выпустивший новый экспресс на Борисполь, на грани банкротства

Украина может быть достойным конкурентом на мировом рынке в производстве поездов и вагонов. В частности Крюковский вагоностроительный завод, расположенный в Кременчуге научился производить пассажирские вагоны абсолютно европейского качества.

Укрзализныця даже заказала несколько десятков, но потом не рассчиталась, и предприятие оказалось в долгах. Сейчас завод, который обеспечивает работой шесть тысяч человек, просит государство поддержать отечественного производителя не на словах, а на действиях.

Заказ из шести дизелей-поездов заказчик уменьшил к одному. Тогда как предприятие закупило комплектующие на все шесть единиц дизель-поездов, но полностью рассчитаться за них не может. В Укрзализныце уверяют, от сделки не отказываются.

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Дизель-поезд – новая разработка предприятия, курсирует по маршруту Киев-Борисполь. В нем вагоны первого и второго классов, с системой кондиционирования и вентиляции, розетками для зарядки гаджетов.

Вакуумные туалеты, душевые, холодная, горячая вода, кофейные аппараты, в каждом купе – климатконтроль и трехуровневое освещение, покрытие пола, как в европейских вагонах и самолетах. Это тоже наш, украинский, купейный пассажирский вагон, изготовленный на Крюковском заводе в этом году.

Какие новинки представил завод, и будут ли ими пользоваться в украинских городах, об этом подробнее на YouTube Фактов ICTV.

Как известно, главой Укрзализныци Кравцова назначили в январе 2019 года.

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