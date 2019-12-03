Почему людям с инвалидностью сложно найти работу в Украине и пример Мюнхена

Киевский водоканал берет на работу людей с инвалидностью. Они отвечают на звонки и жалобы потребителей. Больше работают с документами и всегда чувствуют себя нужными и задействованными в процесс большого предприятия.

Лидии Махсма – 25, и она уже 2 года первая общается со всеми клиентами Киевводоканала. Обрабатывает заявки, поможет и подскажет потребителям, что надо. Впрочем за высокой стойкой мало кто видит, что Лида на инвалидной коляске. Девушка говорит, что ей повезло – вакансию нашла сразу после института. Но многие из ее друзей с инвалидностью годами скитаются в поисках работы.

Сейчас из 7 тыс. работников водоканала – три сотни людей с нарушением опорно-двигательного аппарата или слуха. На работу принимают независимо от возраста и состояния здоровья. Главное: желание человека работать. А мотивации новеньким специалистам хватает.

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В этом году в Украине было более 40 тыс. безработных людей с инвалидностью. Устроиться на работу удалось только 11 тысячам. Хотя по закону, в каждой компании на 100 рабочих мест должно быть 4 для работников, имеющих проблемы со здоровьем.

Бизнес норм не соблюдает, так чтобы создать условия для таких рабочих – нужны деньги.

Другая проблема – как доехать на работу, к примеру, на коляске. Если в Водоканале для сотни работников создали необходимые условия – широкие рабочие места, оборудованные туалетные комнаты и пандус, то на улице их ежедневно ждет полоса со многими препятствиями.

Мюнхен – самый удобный город для людей в колясках. За государственные средства людям с инвалидностью закупают спецтранспорт с подъемником. Все удобства есть в общественном транспорте. А еще государство платит предпринимателям, чтобы они брали на работу людей с инвалидностью.

А у нас – общество сплошных барьеров: беда на работу устроиться, беда до нее добраться, беда – найти понимание среди коллег, так к тебе основном относятся как к неполноценному работнику. И сначала следует менять даже не законодательство, а отношение друг к другу.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как живут сироты с инвалидностью в Украине.

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