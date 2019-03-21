Почему самому богатому селу на Прикарпатье не хватает денег на мост над путями

Ежедневно жители пригорода Ивано-Франковска подвергаются смертельной опасности. Железная дорога разделила село Ямница на две части. Здесь 7 путей, потому что рядом один из крупнейших заводов в Прикарпатье. Чтобы пересечь их приходится лазить под вагоны и переносить через пути детей, ведь часть села – промышленный узел.

Никаких указателей или световых сигналов нет. Дети и старшие ждут пока поезд проедет. И каждый раз волнуются за свою жизнь.

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Здесь случаются несчастные случаи. Три года назад здесь погиб человек, полгода назад женщине оторвало пальцы.

Строительства наземного пешеходного перехода над путями местные добиваются давно. Уже даже сделали проект – пути обещают защитить специальными плитами, осветлить и установить сигнальные огни. Стоимость работ 3 млн. грн. Однако денег не хватает – говорит местная власть. Из-за отсутствия средств уже отказались от идеи построить пешеходный мост. Хотя Ямница была и остается самым богатым селом на Прикарпатье.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что проводников в поездах станет меньше.

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