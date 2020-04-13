Почему нельзя выбрасывать использованные маски и как утилизировать

Сейчас важно не только носить маски и вовремя их менять, но и правильно утилизировать. Выбрасывать средство защиты в помойку нельзя — ведь там может быть вирус, который еще быстрее распространится.

Было бы хорошо, если бы люди после использования масок и перчаток заливали их дезинфицирующим раствором, или замачивали в воде с мыльным раствором, — Ольга Мелец-Забромна, эколог.

Обработанные маски и перчатки нужно хранить в герметичных пакетах, а затем отвезти или отправить по почте на специальное предприятие. Правда, таких у нас единицы.

Ликвидацию медицинских отходов должны контролировать, и местная, и государственная власти. На Львовщине впопыхах взялись организовывать логистику сбора отходов и планируют разместить специальные пункты вблизи больниц.

Факты ICTV ранее писали о том, что в Черкассах полицейские раздают людям маски.

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