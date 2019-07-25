Почему нужно отказываться от мусоропроводов: пример Днепра и Харькова
Мусоропроводы в многоэтажках давно уже отжили свой срок эксплуатации. По стандартам, их должны ежедневно мыть, причем не хлорсодержащими средствами. Затем протирать. А раз в месяц разбирать весь ствол. Но на практике получается, что конструкцию не моют десятками лет, поэтому они стали рассадником тараканов и крыс.
Многие областные центры приняли решение запломбировать их. Никак не может избавиться антисанитарных конструкций столица. Все падает в подвал, где обычно должно высыпаться сразу в контейнер. Но на практике это выгребает дворник своими руками.
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Город вроде как и не против закрыть все мусоропроводы. Но по закону, решение заварить должны принимать сами жители домов. При этом коммунальщики советуют это делать. Но не все жители поддерживают такую идею.
Лишились почти всех мусоропроводов в Одессе, Днепре, Черновцах. Первым был Харьков. Там заварили все еще 8 лет назад. Харьковчане не платят за пользование мусоропроводами, а новые дома проектируют уже без труб для отходов, – говорят в мэрии Харькова и советуют их опыт перенять другим городам.
К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как в киевской многоэтажке взорвался мусоропровод.