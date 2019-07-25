Почему нужно отказываться от мусоропроводов: пример Днепра и Харькова

Мусоропроводы в многоэтажках давно уже отжили свой срок эксплуатации. По стандартам, их должны ежедневно мыть, причем не хлорсодержащими средствами. Затем протирать. А раз в месяц разбирать весь ствол. Но на практике получается, что конструкцию не моют десятками лет, поэтому они стали рассадником тараканов и крыс.

Многие областные центры приняли решение запломбировать их. Никак не может избавиться антисанитарных конструкций столица. Все падает в подвал, где обычно должно высыпаться сразу в контейнер. Но на практике это выгребает дворник своими руками.

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Город вроде как и не против закрыть все мусоропроводы. Но по закону, решение заварить должны принимать сами жители домов. При этом коммунальщики советуют это делать. Но не все жители поддерживают такую ​​идею.

Лишились почти всех мусоропроводов в Одессе, Днепре, Черновцах. Первым был Харьков. Там заварили все еще 8 лет назад. Харьковчане не платят за пользование мусоропроводами, а новые дома проектируют уже без труб для отходов, – говорят в мэрии Харькова и советуют их опыт перенять другим городам.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как в киевской многоэтажке взорвался мусоропровод.

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