Почему Трамп не усиливает санкции против России и удастся ли ему вернуть Путина в G8

Новые санкции против России только на бумаге выглядят строго. Официально Вашингтон запретил американским банкам предоставлять валютные кредиты российскому правительству. Также администрация США призвала Всемирный банк и МВФ не предоставлять Москве кредитования.

На самом деле, Кремль десятилетиями не просит помощи у этих организаций, а вот для российских банков санкции болезненны, но не смертельны. Если бы не симпатия Трампа к Путину – санкции могли бы еще больше ударить по России. Пока же вводятся только компромиссные ограничения, чтобы утолить настроения в Конгрессе.

В Белый Дом принесли жесткие санкции, но их президент США положил под сукно. Дональд Трамп может притормозить ограничения, но не остановить их – ведь наказание для Москвы разрабатывают специалисты министерств и поддерживают законодатели. И этим мешают попыткам главы Белого Дома облегчить Путину жизнь. Тем самым вернуть российского лидера за стол переговоров мировых лидеров Большой восьмерки.

Такие маневры уже получились с возвращением Москвы в Совет Европы. Главу Белого Дома не слишком волнуют политические последствия таких действий и то, что за свои преступления Путин так и не ответил ни перед Украиной, ни перед миром.

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Пока дружеские порывы Трампа в Кремль и его руководителя сдерживает Конгресс, который так или иначе держит оборону западных ценностей и пытается противостоять авторитарным замашкам главы Белого Дома. Впрочем, не раз западные журналисты и эксперты подчеркивали: Дональд Трамп играет большую роль в американской политике, чем того хотел бы Капитолий. Это беспокоит конгрессменов. А Трамп просто хочет действовать самостоятельно и не слышать отказов.

Сенату и Палате представителей пока не удается направить политику Трампа на сдерживание агрессии России, но точно законодатели не дадут превратить внешнюю политику президента на дружескую к Кремлю.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что Трампу посоветовали пригласить Украину на саммит G7.

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