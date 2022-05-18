Почему Турция против вступления Финляндии и Швеции в НАТО и что может изменить это отношение

Российская агрессия в Украине привела к тому, что после 75 лет нейтралитета Финляндия решила вступить в НАТО. Вместе с ней Швеция, которая была внеблоковой вообще два столетия.

Заявки на вступление генсека Североатлантического альянса подали послы этих стран при НАТО в штаб-квартире в Брюсселе.

– Это прекрасный день в критический момент для нашей безопасности. Каждая страна имеет право выбирать свой путь. Вы сделали выбор после демократического процесса, и я приветствую ваше решение присоединиться к НАТО. Вы – наши ближайшие партеры, и ваше членство увеличит нашу общую безопасность. Это исторический момент, – говорит генеральный секретарь НАТО ЕНС Столтенберг.

Теперь заявки Финляндии и Швеции должны согласовать каждый из 30 союзников в Североатлантическом альянсе. Против – Турция из-за того, что, по мнению Анкары, у финнов и шведов нет четкой позиции в отношении курдов и сторонников исламского проповедника в изгнании Фетхуллаха Гюлена. Их официальный Стамбул считает террористами.

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Но, как пишет Bloomberg, Турция может изменить свою позицию относительно новых членов Альянса, если Вашингтон отменит ограничения на продажу Анкаре новейших американских вооружений. Они были наложены после того, как Эрдоган купил у России комплексы С-400. Разрешать споры уже прибыл в Нью-Йорк министр иностранных дел Турции.

– Мы хотим решить проблемы, которые мы имеем в наших отношениях с Соединенными Штатами. Встреча в Риме на полях саммита G20 в октябре между президентами США и Турции была бы важна в этом плане. Мы создали стратегический механизм по предложению Байдена. Цель этого механизма – решение двусторонних или региональных вопросов, — говорит министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу

Вы ждете прояснения позиции Турции?

– Не нам говорить от имени турецкого правительства. Существует сильный консенсус по принятию Финляндии и Швеции в альянс. Если они решат присоединиться, мы уверены, что сможем сохранить этот консенсус, — сообщает пресс-секретарь Государственного департамента США Нед Прайс.

И если Швеция не имеет общей сухопутной границы с Россией, то государственная граница Финляндии и Федерации достигает 1300 км. В приграничных районах Финляндии финны и россияне, переехавшие сюда много лет назад, уже закупают продукты, проверяют бомбоубежища и морально готовятся отражать вероятное российское наступление.

– Нам нужно больше вооружений. Понимаете, Россия — страна, которая уважает силу. Больше ничего. Сила требует другой силы в ответ, теперь мы будем иметь ее вместе с НАТО, — говорит жительница приграничного города Лаппеенранта Риитта Мустонен.

Кроме того, россиянка, проживающая в Финляндии Мария Тайна-Парвиайнен, говорит:

– Путин ненавидит россиян, он ненавидит все нации. Он убивает среди них россиян. Он, в самом деле, никакой не патриот.

Если раньше большинство финнов и шведов сомневались, то после начала войны в Украине аргументов “за” НАТО стало больше. По сравнению с довоенным периодом, поддержка среди населения членства Финляндии и Швеции в НАТО выросла в разы. Так, согласно соцопросам, если в январе за присоединение к НАТО высказывались менее трети финнов, то в мае за это уже три четверти населения.

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