Почему Украина уходит под воду и как спастись

Два холодильника, монитор от компьютера, бампер от автомобиля и тонна песка. Это все нашли в столичном подземелье. Киевские коллекторы, построенные в конце 50-х годов прошлого века поражают своей запущенностью. В Киевавтодоре отчитываются, чистку и ремонт проводят по плану, однако каждый раз во время дождей столица внезапно уходит под воду.

В этом году, после летних потопов Киевавтодор на камеру не говорит. Только прислали письменный ответ, денег на чистку и ремонт вдвое меньше потребности. Поэтому о строительстве новых коллекторов вообще речи не идет.

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Хотя и состояние магистральных коллекторов в подчинение Киевавтодора тоже впечатляет.

Во время ливня, с тоннами мусора все мощным потоком несется в воды Днепра.

Все что не снесло потоком, годами оседает на дне коллектора.

Пока столичные чиновники отказываются от комментариев, столичные подземелья становятся кладбищем мусора. Но без строительства новых коллекторов и очистных сооружений, подземные свалки все больше выходят на поверхность.

К слову, старые и засоренные стоки: дожди подтапливающих украинские города.

Опубликовано Октябрь, 01 в 19:52



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