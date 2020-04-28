Почему украинские медики массово болеют коронавирусом

Из обнаруженных в Украине коронаинфицированных каждый пятый — медик. Это семейные врачи, медсестры и медбратья, работники скорой и врачи различных профилей.

Наибольшее количество заболевших медиков в Черновицкой, Тернопольской и Ровенской областях. В городе Подольск в Одесской области 43 больных медика. Один случай летальный. Неделю назад умер врач семейной медицины. Мужчина в течение недели самостоятельно лечился и продолжал работать, а госпитализировали его уже в тяжелом состоянии.

После его смерти обнаружили коронавирус еще у 32 медицинских работников. Подробнее о том, как болеют медики — в сборном сюжете.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что в ВСУ опровергли вспышку коронавируса среди военных медиков.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.