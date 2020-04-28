Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Происшествия

Почему украинские медики массово болеют коронавирусом

Из обнаруженных в Украине коронаинфицированных каждый пятый — медик. Это семейные врачи, медсестры и медбратья, работники скорой и врачи различных профилей.

Наибольшее количество заболевших медиков в Черновицкой, Тернопольской и Ровенской областях. В городе Подольск в Одесской области 43 больных медика. Один случай летальный. Неделю назад умер врач семейной медицины. Мужчина в течение недели самостоятельно лечился и продолжал работать, а госпитализировали его уже в тяжелом состоянии.

После его смерти обнаружили коронавирус еще у 32 медицинских работников. Подробнее о том, как болеют медики — в сборном сюжете.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что в ВСУ опровергли вспышку коронавируса среди военных медиков.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Почему каждый пятый инфицированный коронавирусом в Украине — медик
Почему каждый пятый инфицированный коронавирусом в Украине — медик
В Украине вместо защитных костюмов для медиков закупали спецовки для маляров
В Украине вместо защитных костюмов для медиков закупали спецовки для маляров
В Украине 1 749 медиков заразились коронавирусом
В Украине 1 749 медиков заразились коронавирусом
1 676 медиков заболели Covid-19: в каких областях больше всего и почему
1 676 медиков заболели Covid-19: в каких областях больше всего и почему
Интерпайп доставил из Китая крупную партию средств защиты для медиков
Интерпайп доставил из Китая крупную партию средств защиты для медиков
В Украину вернулись медики, которые боролись в Италии с Covid-19
В Украину вернулись медики, которые боролись в Италии с Covid-19
Пока ждут туристов. Украинские отельеры предлагают номера для медиков
Пока ждут туристов. Украинские отельеры предлагают номера для медиков
Плачут и увольняются. Сколько платят медикам за работу с больными Covid-19
Плачут и увольняются. Сколько платят медикам за работу с больными Covid-19

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка