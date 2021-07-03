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Факты / Видео / Украина / Общество
Дарина Реготун |

Почему украинцы не доверяют полиции и что изменилось за шесть лет реформы

4 июля 2015 года на Софийской площади первые 2 тыс. новых патрульных приняли присягу на верность украинскому народу. И в тот же вечер заступили на свое первое дежурство.

С тех пор прошло шесть лет. В полицию пришло много амбициозных людей, которые были готовы качественно выполнять свое дело. Однако полностью сломать систему не удалось и часть новых правоохранителей все же уволилась.

Председатель правления украинского Центра гражданских свобод и инициатив Александра Матвийчук уверена, что новые патрульные не смогли остаться в полиции из-за того, что в системе до сих пор оставались люди, которые жили по “старым законам”.

Но не все так плохо и запуск реформы показал украинцам, что изменения все же возможны. Да и в полиции есть люди, которые выполняют свою работу честно и ответственно.

Однако доверие к правоохранителям все еще на низком уровне. Виной тому разные случаи нарушения прав граждан.

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В МВД уверяют, что пытаются предотвратить такие инциденты. Но и население иногда относится к правоохранителям с неуважением, поэтому иногда полиция должна быть жесткой, говорят в ведомстве.

Специалисты отмечают: для того, чтобы общество доверяло полиции, нужно, чтобы вся правоохранительная система обновилась. В частности, изменения нужны в судебном деле и прокуратуре.

Также Факты ICTV рассказывали, как несут службу столичные конные и велосипедные патрульные.

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