Почему в Украине объединили министерства экологии и энергетики

Министерство экологии и Министерство энергетики объединили в одно, чтобы избежать конфликта между ведомствами и вести энергетическую политику смогут таким образом, чтобы как можно меньше вредить природе. Об этом на своем первом брифинге рассказал новоназначенный министр Алексей Оржель. По его словам, окружающую среду и энергетику нельзя рассматривать отдельно.

В объединенном ведомстве вопросы экологии не отойдут на второй план, пообещал министр. В частности, среди приоритетов назвал введение системы обращения с отходами и уменьшение объемов выбросов парниковых газов тепловыми электростанциями. В ближайшее время министр пообещал представить комплексную программу развития.

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Среди других приоритетов новообразованного министерства Алексей Оржель назвал наращивание газа собственной добычи и использование имеющийся потенциала на полную. Глава ведомства пообещал в ближайшее время пересмотреть энергетическую стратегию страны, поскольку, по его словам, сейчас ее не выполняют. Главной задачей Оржель называет энергоэффективность и борьбу с энергетической бедностью, когда потребители не могут оплатить суммы в платежках.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как сократят министерства и другие органы власти.

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