Почему в Украине исчезают бейби-боксы и кто может получить помощь деньгами

Почти два года в Украине действует программа поддержки молодых родителей. В роддомах им выдавали пакеты малыша — наборы с необходимым на первые месяцы жизни. Но этим летом во многих областях бейби-боксы исчезли, и в Министерстве социальной политики заговорили о замене их денежной помощью. Но украинцы такой новации не удовлетворены.

Главная причина такой ситуации довольно проста и традиционна — отменен тендер. После 2 лет закупок пакетов малыша ЮНОПСом — Управлением ООН по обслуживанию проектов, в 2020 году это дело поручили государственному учреждению Профессиональные закупки.

И уже несколько месяцев, по разным причинам, торги так и не состоялись. А тем временем компания, которая с 2018 года поставляла бейби-боксы, заявляет о прекращении производства.

За неполных 2 года здесь создали более полумиллиона пакетов для малышей. Их содержание постоянно увеличивали, а качество одежды, игрушек и косметики улучшали.

Чтобы снова восстановить производство и наладить поставки нужно минимум месяц, говорят на предприятии. Но доверят ли им снова делать бейби-боксы — пока неизвестно.

Пакет малыша предусматривает предметы первой необходимости: пеленки, подгузники, детскую одежду для новорожденных, средства гигиены, полотенце, одеяла, игрушку.

Одноразовое пособие пакет малыша будет выдаваться маме или законному представителю ребенка при выписке новорожденного ребенка из роддома. Факт передачи помощи будет фиксироваться в акте приема-передачи и в журнале учета.

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