Почему важно общаться и как в этом может помочь вакцинация

После вакцинации многие украинцы наконец-то решаются собираться семьями для празднования новогодне-рождественских праздников.

Многие для встречи выбирают кафе или ресторан вместо дома. Или вообще встречаются на улице на открытом воздухе.

Но психологи признают, что за два года украинцы отвыкли от тесного общения. Поначалу влиял страх вируса, потом это стало привычкой. А еще изрядный отпечаток накладывают и соцсети.

Но в любом случае эксперты уверены, что после длительной изоляции украинцы максимально будут тянуться к общению.

– То, что мы пережили и продолжаем переживать – это очень серьезный момент. Когда мы вместе – мы сильнее, мы более решительны. Это совершенно необходимо. Это снижает кровяное давление и позволяет сделать эмоциональное проветривание, — говорит психолог Наталья Ломоносова.

А еще общение с друзьями и родными украшает длинные и холодные зимние вечера.

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