Почему волонтеры везут средства защиты и куда потратили миллиарды из Covid-фонда

Еще в апреле 2020 года в Украине создали фонд борьбы с Covid-19, заложив в нем 66 млрд грн. Однако больше всего потратили на ремонт дорог — 13 млрд, на ремонт больниц — только 1 млрд 680 млн.

Еще 700 млн грн пошли на закупку тестов, средств защиты, оборудования и респираторов. Также продолжаются закупки 161 компьютерного томографа и заключаются контракты на приобретение аппаратов ИВЛ.

Волонтеры снова, как когда-то бронежилеты, теперь везут средства защиты для медиков, пульсоксиметры и кислородные концентраторы.

И чиновники, и волонтеры утверждают, что иногда закупки происходят по завышенным ценам.

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В Счетной палате говорят, что анализируют, как эти средства используются, например, почему респираторы одной ступени защиты закупаются по 18 грн, а в другом месте — по 160.

В фонде осталось еще почти 38 млн грн, поэтому медики и волонтеры призывают власти предоставить четкий отчет, на что их потратят.

По состоянию на 12 октября в Киеве и еще 5 областях койки для больных Covid-19 заполнены более чем на 70%.

Наиболее загружены больницы в Донецкой (95,4%), Луганской (93,7%), Одесской (76,7%), Харьковской (72,3%) и Днепропетровской (70,2%) областях.