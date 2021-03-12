Почему упали ставки по депозитам и где сейчас выгодно хранить деньги

За последний год ставки по депозитам упали почти вдвое. Если в начале 2020 года гривны в банк можно было положить под 13%, сейчас средняя ставка — 7%, а в валюте – только 1,5%. Банкиры говорят, что такая ситуация из-за рекордного снижения снижения НБУ учетной ставки.

Они прогнозируют, что вскоре уменьшат проценты именно по валютным вкладам — ​​до 0,5%, а то и ниже. Гривневые и так уже очень низкие, поэтому они не изменятся.

Сейчас банки борются за клиентов. Среди гривневых на рынке максимальная ставка 9%, минимальная — 5%. В одном из финучреждений рассказали, что в 2020 году потеряли четверть новых вкладчиков, но банковская система не пострадала, а наоборот окрепла, поскольку люди начали хранить больше на своих текущих счетах, чтобы иметь постоянный доступ к своим средств.

Благодаря стабильному курсу украинцы больше доверяют банкам, поэтому и продолжают хранить в них деньги. Но финансисты напоминают, что не стоит держать на одном депозите более 200 тыс. грн. В случае банкротства банка, только эту сумму выплатит Фонд гарантирования вкладов.

Они советуют положить деньги в разных финучреждениях, а еще предлагают прибыльную альтернативу депозитам — государственные облигации. Доход из них, в отличие от вкладов, не облагается налогами.

— ОВГЗ можно продать в любой момент, тогда как депозит в банке вряд ли можно разорвать раньше срока, государство гарантирует 100% оплату ОВГЗ, а чистая прибыль сейчас составляет 10-13%, — говорит финансовый советник Роман Кошовский.

Несмотря на кризис из-за коронавируса, украинцы стали больше инвестировать в недвижимость. Низкие ставки по депозитам побудили снизить ставки по кредитам, и стала доступной ипотека. Сейчас спрос на нее вырос в 5-6 раз.

Недавно Нацбанк повысил учетную ставку до 6,5%. Показатель оставался неизменным еще с 12 июня 2020 года.

По данным специалистов НБУ, благодаря этому Украина сможет поддерживать международные резервы на уровне около $30 млрд.

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