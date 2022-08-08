Почему признание РФ страной-террористом может иметь негативные последствия для Украины и мира

Украина добивается признания России страной-спонсором терроризма. Такое звание присваивают Соединенные Штаты.

В “черном списке” уже четыре государства – Иран, Сирия, Северная Корея и Куба. Их практически полностью изолировали от цивилизованного мира.

Несмотря на то, что на РФ уже наложили тысячи санкций, клеймо страны-террориста может нанести больший репутационный и имиджевый удар, ведь этот статус приравнивают к ядерному санкционному оружию.

Против стран-спонсоров терроризма США применяют жесткие санкции – им перекрывают доступ к любой помощи, кредитованию, американским компаниям запрещают экспорт оружия и технологий, которые могут быть использованы для его производства.

В случае признания РФ спонсором терроризма компании, которые пока думали, выходить ли из России, быстро определятся, ведь пятнать свою репутацию не захочет никто.

Для Москвы это будет последним гвоздем в гроб. Но для мира это может также обернуться большим кризисом. И это понимают в США.

— К примеру, если любая страна – Китай, Индия, Европа – имеет торговые отношения со страной-террористом, то нужно вводить санкции и против таких государств. А это означает большую торговую войну и новый скачок инфляции. А Белый дом пока не хочет это начинать, – говорит управляющий партнер инвестиционной компании Эрик Найман.

Кроме того, под санкции могут попасть наши союзники, даже ЕС, который до сих пор зависит от российского газа, или Саудовская Аравия, с которой США договариваются об увеличении поставок нефти, чтобы обеспечить энергетическую стабильность в мире.

Для Украины признание России террористом также может иметь негативные последствия. Ведь это клеймо снимет с России государственный иммунитет в США.

Ее пока только замороженные деньги смогут отсуживать американцы в судах. Тогда возникает риск – останется ли хоть что-то для нас.

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