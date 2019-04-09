Почему Япония лидер по количеству самоубийств и как с этим борются

Ежегодно до 1 миллиона человек на Земле совершают самоубийство. Такие данные Всемирной организации здравоохранения. Из стран Большой Семерки, которые признаются наиболее развитыми в мире – самая плохая ситуация в Японии. В местной культуре самоубийство долгое время считалось достойным способом избежать позора.

В службе доверия в Токио телефоны практически не умолкают. 40 волонтеров работают в три смены по 4 часа каждая. Говорят осторожно и деликатно, ведь общаются с теми, кому плохо и может покончить с собой. И с теми, кто потерял таким образом близких.

Больше всего самоубийств фиксируют в отдаленных районах страны. Главными причинами эксперты называют глушь, отсутствие работы, долги, долгие зимы и большую концентрацию там одиноких пожилых людей.

Кроме телефонных служб доверия в стране также действуют группы тренированных так называемых слушателей. Они умеют распознавать потенциальных самоубийц и приходят на помощь до того, как случится беда. В частности, они проверяют госпитали с неизлечимо больными.

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Самоубийства имеют в Японии давнюю историческую традицию – раньше это был принятый в обществе способ избежать позора. Впоследствии проблема приобрела гигантские масштабы.

К слову, в Мариуполе полицейские спасли 16-летнюю девушку от самоубийства.

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