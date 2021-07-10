Почему в упадке Таракановский форт и как спасти сооружение

Превратить Таракановский форт в туристический объект мечтает Ровенская область. Это одна из самых удивительных достопримечательностей области. Кто-то верит, что она населена призраками, кто-то просто любит бродить развалинами.

Ежегодно в форт нелегально приезжают десятки тысяч туристов, однако обустроить там инфраструктуру и проводить официальные экскурсии нет возможности.

Сергей Махновец — гид, он один из исследователей объекта, так сказать, на общественных началах, ведь сооружением занимаются волонтеры. Тем, кто ищет приключений, не советует самостоятельно здесь лазить.

Дубенский, или Таракановский форт свела более ста тридцати лет назад царская Россия — для защиты западных границ.

Российская империя использовала форт во время Первой мировой, в 20-х годах он больше послужил полякам, во время Второй мировой здесь пытались закрепиться немцы, но им не удалось.

Затем, хоть и не очень активно, форт как склад использовал Советский Союз.

Сделать объект туристической жемчужиной область не может. Ведь он — собственность Минобороны.

Взять форт на баланс может Дубенский историко-культурный заповедник. За год замок принимает по 200 тыс. туристов, а форт был бы популярен не меньше. Но пока даже прикинуть, сколько обойдется хотя бы консервация, область не может.

А это сейчас самое главное — не дать форту разрушиться.

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