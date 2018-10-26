Черная пантера, Трамп и единорог – трендовые костюмы на Хеллоувин 2018
Супергерой, единорог или Дональд Трамп? Американцы раскупают наряд на Хэллоуин.
В этом году герои комиксов – в тренде. Особенно популярны костюмы Черной пантеры. Их одевают как женщины, так и мужчины.
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Детям по душе маски единорогов и костюмы героев саги о Гарри Поттере.
А вот взрослым по душе перевоплотиться в кого-то реального, особенно из политической жизни. Американцы раскупают маски и парики в стиле Дональда Трампа и Хиллари Клинтон.
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2018-10-26
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