Черная пантера, Трамп и единорог – трендовые костюмы на Хеллоувин 2018

Супергерой, единорог или Дональд Трамп? Американцы раскупают наряд на Хэллоуин.

В этом году герои комиксов – в тренде. Особенно популярны костюмы Черной пантеры. Их одевают как женщины, так и мужчины.

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Детям по душе маски единорогов и костюмы героев саги о Гарри Поттере.

А вот взрослым по душе перевоплотиться в кого-то реального, особенно из политической жизни. Американцы раскупают маски и парики в стиле Дональда Трампа и Хиллари Клинтон.

К слову, Факты ICTV рассказывали, куда пойти в Киеве на Хэллоуин 2018.

Опубликовано Октябрь, 26 в 21:53



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