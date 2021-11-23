Чернобыль вместо РФ: Ровенская АЭС вывезет отработавшее топливо в зону отчуждения

Отработавшее ядерное топливо из Ровенской атомной электростанции повезут не в Россию, а в Чернобыль. Эта АЭС первой в Украине подготовилась к вывозу опасных отходов на специальное хранилище в зоне отчуждения ЧАЭС.

Там на протяжении столетия будут храниться ядерные отходы из трех украинских атомных электростанций – Ровенской, Хмельницкой и Южно-Украинской.

Ранее топливо для отечественных АЭС покупали в России и туда же отвозили отработавшее. Но это обходилось в миллиарды гривен.

– Мы отказались от вывоза топлива в Россию. Это был сознательный выбор, поскольку стоил вывоз достаточно дорого. Поэтому наша станция, в целом три станции Украины, должны выполнить некоторые условия для того, чтобы отгружать топливо по новой технологии Holtec на централизованное хранилище, которое закончили строить на Чернобыльской АЭС, — объяснил директор Ровенской АЭС Павел Павлишин.

В Украине действуют четыре АЭС – Ровенская, Хмельницкая, Южно-Украинская и Запорожская, то есть всего 15 энергоблоков. Все они создают так называемую базовую мощность.

Именно на них возлагают большие надежды в контексте назревающего энергетического кризиса. Ожидается, что этой зимой впервые в истории страны будут одновременно работать сразу все энергоблоки.

Это означает, что в часы пик балансируют электроэнергию не АЭС, а тепловые и гидроэлектростанции. В условиях назревающего энергетического кризиса именно на ядерную энергетику государство возлагает большие надежды.

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