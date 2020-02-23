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Черный с перчинкой, белый с нотками вишни. Особенности львовского шоколада

Пряный черный с перчинкой, сладкий белый с нотками вишни или нежный молочный с малиной – это все о львовском шоколаде. Над уникальными сочетаниями вкусов уже 3 года работает Сергей Данчишин. По образованию мужчина юрист, но любовь к шоколаду сделала выбор за него. Теперь имеет маленькую уютную кондитерскую.

Экспериментировать над вкусами, формами и технологиями семья Данчишинив начала еще три года назад. Сергей первый во Львове решил готовить шоколад с сублимированными ягодами. В их составе небольшое количество воды – всего 3%, а вот по цвету, вкусу и содержанию полезных веществ почти не отличаются от свежих.

Сейчас же Сергей ежедневно перерабатывает от 30 до 40 кг шоколада – получается почти полтысячи плиток. Помогают еще четверо кондитеров. Используют только качественный шоколад из Бельгии, Германии и Ганы. Его изготавливают без использования консервантов и искусственных добавок – только настоящие какао-продукты.

Факты ICTV ранее писали о технологии приготовления бельгийского шоколада.

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